Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gas mit Bremse verwechselt

Erfurt (ots)

Donnerstagnachmittag verwechselte ein Autofahrer das Gaspedal mit der Bremse und verursachte einen Verkehrsunfall. Eine 46-Jährige war mit ihrem VW in der Bürgermeister-Wagner-Straße in Erfurt unterwegs gewesen als sie verkehrsbedingt halten musste. Ein 60-jähriger Audi-Fahrer setzte ebenfalls zum Bremsvorgang an, verwechselte jedoch Gas und Bremse und fuhr auf den VW auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf das Auto eines 26-Jährigen geschoben. Ein Atemalkoholtest bei dem 60-jährigen Audi-Fahrer zeigte einen Wert von über 0,5 Promille an. Somit musste er für eine Blutprobe mit zur Dienststelle. Mit einer Anzeige im Gepäck verließ er diese zu Fuß. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von 11.000 Euro. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell