Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Böhringen/ Lkr. Konstanz) 15-jähriger Fußgänger bei Unfall schwer verletzt (01.11.2023)

Radolfzell-Böhringen (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 17.45 Uhr, ist ein 15-Jähriger bei einem Unfall auf der Singener Straße schwer verletzt worden. Ein 72-jähriger Fahrer eines VW Golf war auf der Singener Straße von Radolfzell herkommend in Richtung Singen unterwegs. Gleichzeitig lief eine Personengruppe auf dem linksseitig verlaufenden Fuß- und Radweg dem Autofahrer entgegen. Auf Höhe einer Fußgängerbedarfsampel überquerte der 15-jährige Junge nach derzeitigen Stand der Ermittlungen bei "Rotlicht" die Singener Straße. Hierbei kam es zur Kollision mit dem VW Golf. Der Fußgänger erlitt durch den Zusammenprall schwere Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Laut Schätzungen der Polizei entstand am VW ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07733 9960-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell