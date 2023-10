POL Schwaben Nord: Unfallfluchten

Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am Montag (09.10.2023) kam es an der Universität Augsburg an der Universitätsstraße zu einem Brand. Etwa gegen 10.20 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über einen Brandausbruch an der Universität ein. Die Feuerwehr konnte den Brand in einem Lagerraum schnell unter Kontrolle bringen. Eine Person verletzte sich beim Weglaufen vom Brandort leicht. Der Sachschaden wird derzeit ...

mehr