POL-HWI: Polizisten retten Mann aus dem Wasser

Tarnewitz/Gramkow (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde die Polizei in Grevesmühlen über mehrere entwendete E-Bikes informiert. In der Baltischen Promenade in Tarnewitz entwendeten demnach unbekannte Täter in der Nacht vom 22. auf den 23. September in der Zeit von 18:00 Uhr bis 08:00 Uhr fünf E-Bikes aus verschlossenen Fahrradboxen, die augenscheinlich gewaltsam geöffnet wurden. In der Nacht vom 21. auf den 22. September wurden auch in Gramkow zwei angeschlossene ...

