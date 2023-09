Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Mehrere E-Bikes entwendet

Tarnewitz/Gramkow (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde die Polizei in Grevesmühlen über mehrere entwendete E-Bikes informiert.

In der Baltischen Promenade in Tarnewitz entwendeten demnach unbekannte Täter in der Nacht vom 22. auf den 23. September in der Zeit von 18:00 Uhr bis 08:00 Uhr fünf E-Bikes aus verschlossenen Fahrradboxen, die augenscheinlich gewaltsam geöffnet wurden.

In der Nacht vom 21. auf den 22. September wurden auch in Gramkow zwei angeschlossene E-Bikes durch unbekannte Täter auf einem Campinglatz entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 22:00 Uhr und 04:30 Uhr. Nach Feststellung des Diebstahls informierten die Geschädigten die Polizei.

Der Gesamtstehlschaden aller Räder wird auf einen niedrigen, fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell