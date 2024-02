Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Brand auf Balkon

Rastatt (ots)

Gleich mehrere Bürger meldeten am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr eine starke Rauchentwicklung an der Fassade eines Hochhauses in der Carl-Benz-Straße. Ein Großaufgebot an Rettungskräften sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten vorsorglich aus. Ein Löschen des Brandherdes war durch die alarmierte Feuerwehr nicht mehr notwendig, da dieser bereits durch den Hausmeister des Gebäudes gelöscht werden konnte. Der Mann verletzte sich hierbei leicht. Als Brandursache dürfte nach bisherigem Ermittlungsstand eine unbeaufsichtigte Kerze auf einem Balkon des Gebäudes in Betracht kommen. Der Sachschaden am Wohnhaus liegt voraussichtlich im hohen vierstelligen Bereich.

