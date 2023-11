Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Weißer Audi Q3 (HP-AB 392) gestohlen/Zeugen gesucht

Bürstadt (ots)

Auf einen weißen Audi Q3 hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (23.11.) abgesehen. Das Auto war ab 22.30 Uhr am Mittwochabend in der Einfahrt eines Hauses in der Schubertstraße abgestellt. Die Täter entwendeten das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HP-AB 392 und suchten das Weite. Wie sie den Wagen, der einen Wert von rund 16.000 Euro hat, öffnen und starten konnten, steht aktuell noch nicht fest.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige Personen wahrgenommen oder kann Hinweise zum Verbleib des Audis geben? Die Polizei ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell