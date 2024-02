Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Einbruch in Gaststätte, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Bislang unbekannte Täter sollen in der Nacht zum Mittwoch zwischen 22 Uhr und 13:30 Uhr in den Nebenraum einer Gaststätte in der Eisenbahnstraße eingebrochen sein. Die Einbrecher haben wohl das Fenster einer Türe zu Bruch gebracht und sind so in einen Abstellraum des Lokals gelangt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten im Abstellraum befindliches Münzgeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeipostens Oberkirch unter der Telefonnummer 07802 7026-0 zu melden.

/ha

