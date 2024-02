POL-OG: Rastatt - Ingewahrsamnahme

Offenburg (ots) - Am Mittwochabend gegen 20:40 Uhr wurde ein in Brand geratener Busch in der Straße "Im Boschmättle" gemeldet. Beim Eintreffen von Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei war der Brand bereits durch die Anwohner gelöscht worden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro beziffert. Eine am Brandort vorgefundene Verpackung mit Feuerwerkskörpern könnte mit in Brand geratenen Busch in ...

mehr