Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Aufgebrochen

Meißenheim (ots)

In der Nacht von Dienstag, 22:30 Uhr, bis zum heutigen Mittwochmorgen, 9 Uhr, machte sich bislang unbekannte Täterschaft im Ortsteil Kürzell in der Kürzeller Hauptstraße an einem Zigarettenautomat zu schaffen. Der Automat wurde hierbei erheblich beschädigt. Bislang ist unklar ob etwas entwendet wurde. Mögliche Zeugen werden um Hinweise beim Polizeiposten Schwanau unter der Rufnummer 07824 662991-0 gebeten. /ag

