POL-KLE: Kalkar-Wissel - Einbruch

Unbekannte durchsuchen zwei Häuser

Zeugen gesucht

Kalkar-Wissel (ots)

Zu zwei Einbrüchen in Wissel kam es zwischen Donnerstag (01. Februar 2024) und Freitag am Giltjesweg. Unbekannte Täter gelangten jeweils über das angrenzende Feld in die Gärten der Einfamilienhäuser. Die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentüren und durchsuchten sämtliche Räume in beiden Häusern. In einem Fall wurde Bargeld entwendet, im anderen Fall kann noch nicht gesagt werden, was entwendet wurde.

Die Polizei fragt, wer verdächtige Feststellungen gemacht hat. Hinweise können telefonisch bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 abgegeben werden. (as)

