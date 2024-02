Wachtendonk-Wankum (ots) - Am Sonntag (4. Februar 2024) kam es gegen 17:50 Uhr an der Bröhlstraße in Wachtendonk zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Nach aktuellem Stand geht die Polizei davon aus, dass eine oder mehrere bislang unbekannte Personen eine Absperrbarke aus den Fußplatten entfernten und die Barke in einen Grünstreifen warfen. Ein ...

