Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Gegenstände auf der Fahrbahn

Pkw am Unterborden beschädigt

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Sonntag (4. Februar 2024) kam es gegen 17:50 Uhr an der Bröhlstraße in Wachtendonk zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Nach aktuellem Stand geht die Polizei davon aus, dass eine oder mehrere bislang unbekannte Personen eine Absperrbarke aus den Fußplatten entfernten und die Barke in einen Grünstreifen warfen. Ein 69-jähriger Mann aus Straelen übersah die Fußplatten, welche sich noch auf der Straße befanden, und beschädigte durch das Überfahren der Platten, den Unterboden eines schwarzen Mercedes Benz (GLC).

Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise bei der Polizei Geldern (02831 1250) entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell