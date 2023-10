LPI-EF: Ohne Führerschein unterwegs

Erfurt (ots) - In den beiden vergangenen Nächten kam es vermehrt zu Kellereinbrüchen in der Krämpfervorstadt der Landeshauptstadt. Am 20.10.23 und 21.10.23 meldeten sich viele Geschädigte bei der Erfurter Polizei. So wurden in der Schlachthofstraße und in der Altonaer Straße ingesamt 13 Keller aufgebrochen und anschließend nach Beutegut durchsucht. Hierbei war zu verzeichnen, dass der angerichtete Sachschaden bedeutend höher ausfiel, als das Beutegut. Lediglich eine ...

mehr