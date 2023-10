Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfreiwillige Gassi-Runde

Erfurt (ots)

Am späten Nachmittag des 20.10.2023 wurde der Diebstahl eines Belgischen Schäferhundes angezeigt. Dieser war mit einer Leine und einem GPS-Tracker vor einem Lebensmittelgeschäft am Berliner Platz in Erfurt angebunden, als der Täter diesen an sich nahm und mit ihm das Weite suchte. Den entscheidenden Tipp zum Auffinden des Hundes konnte eine Zeugin geben. Die Beamten statteten dem Langfinger wenig später einen Besuch an seiner Wohnung ab und konnten den Hund wohlauf antreffen. Den GPS-Sender hatte er zuvor entfernt. Wenig glaubwürdig äußerte der alkoholisierte Mann, dass der Hund nach seiner Ansicht entlaufen sei und er ihn daher mit nach Hause nahm. Mit großer Freude wurde das Tier seinem Herrchen wieder übergeben. Den 34-jährigen Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (RS)

