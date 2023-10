LPI-EF: Vorfahrt missachtet

Landkreis Sömmerda (ots) - In Frohndorf kam es Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-Jähriger war mit seinem VW von der A71 abgefahren und musste an einer roten Ampel halten. Dies hatte ein herannahender 59-Jähriger zu spät bemerkt und fuhr mit seinem Opel auf den Vordermann auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Beifahrer des VW-Fahrers musste auf Grund eines Schocks von Rettungskräften versorgt werden. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

