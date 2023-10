Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Seniorin wird Opfer von Betrug

Erfurt (ots)

Am Donnerstagnachmittag erhielt eine 84-Jährige einen Telefonanruf. Eine Trickbetrügerin, die sich als Staatsanwältin ausgegeben hatte, berichtete der Seniorin von einem Autounfall. In diesen soll die Tochter der Angerufenen verwickelt gewesen sein und eine weitere Person dabei ums Leben gekommen sein. Um zu verhindern, dass die Tochter ins Gefängnis müsse, sollte die 84-Jährige eine Kaution bezahlen. Leider kam die Seniorin dieser Forderung nach und übergab an ihrer Wohnungstür 37.000 Euro in bar und insgesamt 300 Gramm Feingold. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (SE)

