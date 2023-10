Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Keller

Erfurt (ots)

Erfolgreich waren zwei Einbrecher Donnerstagabend im Süden Erfurts. Die Unbekannten waren zunächst in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und begaben sich anschließend in das Kellergeschoss. Dort hatten sie sich an mehreren Kellerabteilen zu schaffen gemacht. Sie wurden schließlich fündig und machten Beute von über 700 Euro. Aus zwei Kellerboxen hatten sie ein Fahrrad, Kleidung und Konsolenspiele mitgehen lassen bevor sie flüchteten. Zudem hinterließen die Langfinder an den Kellertüren einen Sachschaden in Höhe von 50 Euro. (SE)

