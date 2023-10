LPI-EF: Traktor verursacht hohen Sachschaden

Erfurt (ots) - In Erfurt kam es zu mehreren Angriffen auf geparkte Autos. Am Mittwochnachmittag hatte es ein Dieb im Norden Erfurts auf einen Ford Mondeo abgesehen. Er hatte eine Seitenscheibe zerstört und stahl anschließend aus dem Wagen verschiedene Gegenstände und ein Portemonnaie im Gesamtwert von 2.400 Euro. Der Unbekannte hinterließ zudem einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Weniger erfolgreich waren Diebe am gestrigen Tag bei einem Audi und einem VW. In beiden ...

mehr