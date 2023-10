Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gas und Bremse verwechselt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Mittwoch verwechselte in den frühen Morgenstunden ein 39-jähriger Autofahrer Gas und Bremse. In Leubingen hatte der Hyundai-Fahrer beabsichtigt nach rechts abzubiegen, als es zu dem Unglück kam. Der Fahrer beschleunigte ungewollt und fuhr gegen ein Verkehrsschild. An diesem machte das Fahrzeug jedoch nicht halt. Erst ein Brückengeländer beendete die Fahrt. Der 39-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Schlimmer traf es das Verkehrsschild und das Brückengeländer. Hier entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell