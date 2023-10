LPI-EF: Unfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots) - Am 24.08.2023 gegen 12:50 Uhr wurde eine 8-Jährige in Erfurt von zwei Teenagern auf dem Heimweg angegriffen. Auf Höhe der Feuerwehr in der Wilhelm-Wolff-Straße hatte einer der beiden nach dem Mädchen getreten, sodass dieses leicht verletzt wurde. Der Angreifer war ca. 16 bis 17 Jahre alt und trug eine schwarze Jacke sowie ein schwarzes Basecap. Er war mit einem schwarz/weißen E-Bike unterwegs. Der andere Jugendliche war in etwa vom gleichen Alter und trug ...

