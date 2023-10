LPI-EF: Scheibe an LKW eingeschlagen

Erfurt (ots) - Am Donnerstagabend, dem 19.10.2023, fand in der Erfurter Innenstadt eine angemeldete Versammlung eines Internationalistischen Bündnisses statt. An dieser beteiligten sich zirka 100 Personen unter dem Motto: "Protest gegen die Aggression Israels [..]". Die Demonstration verlief als Standkundgebung auf dem Angerkreuz friedlich und ohne Vorkommnisse. In der weiteren Folge wurde vor Ort ein Aufzug vom Anger zum Willy-Brandt-Platz bei der Versammlungsbehörde ...

