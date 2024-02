Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus

Täter entwenden Tresor

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Montag (29. Januar 2024), 11:00 Uhr und Freitag (2. Februar 2024), 20:15 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Schauinsland" in Kleve zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Aus diesen entwendeten Sie einen Tresor, in welchem sich Schmuck befunden hatte, und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Personen, welche Hinweise zum zuvor beschriebenen Sachverhalt machen können, wenden sich bitte unter der 02821 5040 an die Kripo Kleve. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell