POL-KLE: Kreis Kleve - Kriminalprävention: Beteiligung der KPB Kleve am "Safer Internet Day"

Kalkar (ots) - Bei einem Wohnungsbrand in Kalkar Wissel sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei hat in der Folge ein Ermittlungsverfahren gegen drei junge Männer eingeleitet. Eine Dachgeschosswohnung auf dem Jägerweg in Kalkar-Wissel war am Donnerstag gegen 21:30 Uhr in Brand geraten. Nach dem Ergebnis ...

