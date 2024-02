Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar: Zwei Tote nach Wohnungsbrand - Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet | Gemeinsame Presseerklärung von Polizei Kleve und Krefeld und Staatsanwaltschaft Kleve

Bei einem Wohnungsbrand in Kalkar Wissel sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei hat in der Folge ein Ermittlungsverfahren gegen drei junge Männer eingeleitet.

Eine Dachgeschosswohnung auf dem Jägerweg in Kalkar-Wissel war am Donnerstag gegen 21:30 Uhr in Brand geraten. Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen waren die Beteiligten in der Wohnung damit beschäftigt, Benzin aus einem Kanister für einen Motorroller umzufüllen. Dabei geriet etwas Kraftstoff auf den Laminatboden. Als ein 19-Jähriger ein Feuerzeug entzündete, entzündete sich ein Benzin-Luft-Gemisch und in der Folge die Wohnung. Durch das Feuer wurde auch eine benachbarte Wohnung beschädigt, im Rahmen die Löscharbeiten eine weitere Wohnung. Von einer 17-Jährigen und einem 18-Jährigen konnte die Feuerwehr nur noch die Leichen bergen. Zwei 19-Jährige und ein 21-Jähriger konnten sich rechtzeitig auf die Straße retten. Der Mieter der Wohnung war zum Zeitpunkt der Tat nicht zu Hause.

Ein Brandsachverständiger wurde beauftragt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Brandstiftung.

