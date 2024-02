Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Telefonnummer aus dem "Zettel" falsch angegeben

Geldern (ots)

Am Mittwoch (1. Februar 2024) zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Straße Markt in Geldern einen schwarzen Mercedes. Als der Halter zum Wagen zurückkehrte, stellte er an der hinteren Stoßstange einen frischen Unfallschaden fest. An der Windschutzscheibe fand er einen Zettel mit einer Telefonnummer. Als er diese anrief, meldete sich jedoch eine ältere Person aus Süddeutschland, die glaubwürdig angab, noch nie in Geldern gewesen zu sein. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

