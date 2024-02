Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Rohbauten

Werkzeug entwendet

Rees-Haffen (ots)

In der Zeit von Mittwoch (31.01.2024) um 16:30 Uhr bis Donnerstag (01.02.204) um 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter in drei Rohbauten an der Straße Zum Alten Schulhof ein. Zuvor brachen die Unbekannten einen Schlüsseltresor auf, um auf diese Weise in die noch im Bau befindlichen Doppelhäuser zu gelangen. Sie entwendeten Material und Werkzeuge von der Baustelle. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Vorgängen an der Baustelle geben können, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell