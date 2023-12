Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Garage mit Pkw gerät in Brand

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (bef). Am frühen Morgen des 02.12.2023 kam es im Hildesheimer Stadtteil Himmelsthür zu einem Brand, der einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei auslöste.

Gegen 02:20 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Breslauer Straße zu einer in Brand geratenen Garage mitsamt darin befindlichem Pkw aus. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Folge löschen, der Pkw brannte vollständig aus. Auch die Garage wurde erheblich beschädigt. Während der Löscharbeiten wurde die Breslauer Straße vollständig gesperrt.

Die Brandursache ist bislang unbekannt, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sich zum oben genannten Zeitpunkt in der Breslauer Straße aufgehalten haben und Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell