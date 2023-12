Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht-

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (hep): Am 01.12.2023, gegen 11:10 Uhr, befuhr der Führer eines Rettungswagens die K 333 von Bockenem in Richtung Ortshausen, als ihm auf Höhe der Kreuzung Walter-Althoff-Straße / Allensteiner Straße ein heller Transporter unbekannten Fabrikats entgegenkam. Beim Vorbeifahren stieß der unbekannte Führer des Transporters gegen den linken Außenspiegel des Rettungswagens und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der Transporterfahrer in Richtung Ortshäuser Straße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden am Außenspiegel beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. zum Transporter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter 05063-901-0 in Verbindung zu setzen.

