LPI-G: Schmiererei auf Spielplatz

Gera (ots) - Gera: Die Meldung zum Brand eines Hauses in der Langengrobsdorfer Straße in Gera ließ gestern Abend 15.06.2023, kurz vor 18:00 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausrücken. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das betreffende Gartenhaus bereits in Vollbrand. Seitens der Feuerwehr wurden umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet, welche sowohl durch die Wetterlage, als auch insbesondere durch die ...

mehr