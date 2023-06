Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenhausbrand - Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Gera (ots)

Gera: Die Meldung zum Brand eines Hauses in der Langengrobsdorfer Straße in Gera ließ gestern Abend 15.06.2023, kurz vor 18:00 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausrücken. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das betreffende Gartenhaus bereits in Vollbrand. Seitens der Feuerwehr wurden umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet, welche sowohl durch die Wetterlage, als auch insbesondere durch die topografischen Gegebenheiten (Waldgebiet, größere Entfernung zur Straße) erschwert wurden. Aufgrund des Brandes kam es zudem zur starken Rauchentwicklung, so dass Anwohner per Warnmeldung informiert wurden. Die beiden Eigentümer des Wochenendhauses (82,88) konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig nach draußen gelangen. Vorsorglich wurden sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es glücklicherweise das Feuer unter Kontrolle zu bekommen und letztlich zu löschen. Allerdings kam es während der durchgeführten Brandwache kurz vor Mitternacht zum erneuten Brandausbruch. Auch hier wurden Löschmaßnahmen eingeleitet. Aufgrund des Brandes wurde das Gartenhaus stark in Mitleidenschaft gezogen. Warum es zum Brandausbruch kam ist unbekannt. Die Kriminalpolizei aus Gera hat übernimmt die Ermittlungen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

