Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrüger vorläufig festgenommen

Gera (ots)

Gera: Zwei 63 und 64 Jahre alte Betrüger konnten gestern (15.06.2023) Mittag durch die Geraer Polizei vorläufig festgenommen werden. Zuvor suchten sie einen 84-jährigen Senior an seine Wohnanschrift in Gera auf und gaukelten ihm vor, sich aus einem früheren Arbeitsverhältnis bzw. über einen angeblich gemeinsamen Bekannten zu kennen. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Betrügern das Vertrauen des Seniors zu erlangen. Anschließend wurde durch die Täter eine finanzielle Notlage vorgetäuscht und der 84-Jährige um finanzielle Hilfe, hier durch das Leihen einer Bargeldsumme, gebeten. Als Geschenk bzw. als Pfand wurde eine als hochwertig angepriesene Jacke hinterlassen und eine Rückgabe des Geldes an einem konkret vereinbarten Termin versprochen. Im guten Glauben stimmte der Senior zu, wobei ihn die Betrüger letztlich mit zur Bank begleiteten. Zum Glück erkannte der 84-Jährige den Betrug, informierte Mitarbeiter der Bank, welche folglich die Geraer Polizei alarmierten. In der Folge gelang es den Polizisten, die beiden vor der Bank wartenden Betrüger mit italienischer Herkunft vorläufig festzunehmen. Gegen die Herren wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet, wobei sie nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden. Glücklicherweise ist dem Senior kein Vermögensschaden entstanden.

Die Kripo in Gera ermittelt weiter zum Geschehen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen oder weitere Geschädigte gesucht, die Opfer der o.g. Betrugsmasche wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden.

Die Polizei möchte daher erneut darauf hinweisen:

Die Betrüger versuchen Ihr Vertrauen zu erschleichen um letztlich an Ihr Vermögen zu gelangen. Daher: - Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung - Geben Sie fremden Person keine persönlichen Auskünfte oder Daten heraus - Übergeben Sie keinen fremden Personen Geld - Halten Sie Rücksprache mit Ihren Angehörigen - Beenden Sie ggf. die Gespräche - Informieren Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle

