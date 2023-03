Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Der Duft hat ihn verraten - Bundespolizei Lübeck nimmt 18-jährigen Mann mit Drogen fest

Lübeck (ots)

Der 18-jährige Deutsche hatte Marihuana geraucht. Dieses war der Streife der Bundespolizei nicht entgangen. Über 150g abgepackt in Portionstütchen und über 400 Euro in szenetypischer Stückelung wurden beschlagnahmt.

Ihre guten Nasen, führte gestern Abend (01.03.) gegen 23:45 Uhr eine Streife der Bundespolizei direkt zum Täter. Neben dem Bahnhofsgebäude Lübeck im abgesperrten Bereich, trafen sie auf einen 18-jährigen Deutschen, der gerade ein "Tütchen" Marihuana geraucht hatte. Während der Kontrolle des Mannes räumte er ein, auch noch ein Portionstütchen dabei zuhaben. Er überreichte es der Streife. Da er aber keine Ausweisdokumente mitsichführte, wurde er zur Aufnahme der Strafanzeige mit zur Wache, am Bahnhof Lübeck, genommen. Auf der Wache wurde er durchsucht und schnell war klar, warum er so aufgeregt wirkte. Denn es kamen über 150g, abgepackt in Portionstütchen, Marihuana zum Vorschein. Weiter fand die Streife über 400 Euro in typischer Stückelung und ein sogenanntes Einhandmesser bei dem Mann. Die Drogen und das Geld wurden beschlagnahmt und das Messer sichergestellt. Zuständigkeitshalber wurde die Kriminalpolizei Lübeck über den Vorgang informiert. Sie erschien am Bahnhof Lübeck und nahm den Mann, samt den beschlagnahmten und sichergestellten Gegenständen mit zur Kripo. Gegen den Mann wurden Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell