Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Polizeieinsatz im Stadtgebiet

Germersheim (ots)

Am Freitagmorgen gegen 10.50 Uhr wurde die Polizei Germersheim alarmiert, weil ein Mann in der Straße "Am alten Hafen" andere Verkehrsteilnehmer bedrohen soll. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 28-Jährigen, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Dieser beschädigte zuvor mit einem Messer mehrere geparkte PKW. Er wurde festgenommen und aufgrund seiner medizinischen Verfassung in ein Krankenhaus eingeliefert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren u.a. wegen Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet.

