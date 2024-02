Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hatzenbühl - E-Bike kollidiert mit Linienbus

Hatzenbühl (ots)

Am 01.02.24 gegen 12.30h wollte eine 68-jährige E-Bike-Fahrerin die Kirchstraße in Hatzenbühl am Ortsausgang nach Jockgrim vom Wirtschaftsweg aus überqueren. Dabei übersah sie vermutlich den auf der Kirchstraße vorfahrtsberechtigten Linienbus. Der Linienbus erfasst die E-Bike-Fahrerin seitlich, sodass sie zum Sturz kam. Die Frau, welche keinen Fahrradhelm trug, zog sich Kopfverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

