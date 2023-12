POL-MI: Jugendlicher in der Lindenstraße angegangen

Minden (ots) - Wegen des Einbruchs in ein Wohnhaus wurden die Beamten am Samstag in die Abraham-Jacobi-Straße gerufen. Den Erkenntnissen zufolge nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Hausbewohner um über ein Glaselement in das auf einem Eckgrundstück stehende Haus einzubrechen. Darin durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich unter anderem Bargeld und Schmuck. Als Tatzeit konnte nach den Angaben ...

