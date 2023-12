POL-MI: Mit Messer bedroht

Minden (ots) - Wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf der B 482 am vergangenen Sonntag hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. So hatte den Erkenntnissen zufolge ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Sonntag gegen 13.45 Uhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Porta Westfalica befahren und dabei in Höhe Minden-Dankersen ein ...

mehr