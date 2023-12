Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Überholmanöver auf der B 482: Polizei sucht nach Zeugen

Minden (ots)

Wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf der B 482 am vergangenen Sonntag hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

So hatte den Erkenntnissen zufolge ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Sonntag gegen 13.45 Uhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Porta Westfalica befahren und dabei in Höhe Minden-Dankersen ein Überholmanöver eingeleitet. Dazu steuerte der Unbekannte seinen Wagen über die durchgezogene Linie auf die zweispurige Gegenrichtung, auf welcher eine Frau (35) mit ihrem Auto die linke Fahrspur befuhr. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte diese mit ihrem schwarzen Audi einen folgenreichen Zusammenstoß verhindern.

Da die Petershägerin den Verkehrsermittlern bei der Anzeigenerstattung berichtete, dass sich zum Tatzeitpunkt weitere Verkehrsteilnehmer in unmittelbarer Nähe befunden hätten, werden diese gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei aufzunehmen und ihre Beobachtungen zu schildern.

