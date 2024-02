Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zeugenaufruf nach Räuberischem Trickdiebstahl in Landau

Landau (ots)

Am heutigen Vormittag kam es gegen 11:30 Uhr in der Ostbahnstraße in Landau zu einem Raubdelikt, bei der einer 56-jährigen Frau Bargeld entwendet wurde, welches sie zuvor in einer Bank gewechselt hatte. Die geschädigte Frau wurde nach ihrem Aufenthalt in der Bank zunächst durch eine weibliche Person abgelenkt, sodass eine männliche Person den Umschlag mit dem Bargeld vom Beifahrersitz des Fahrzeugs der Geschädigten entwendete. Bei der Flucht konnte der Täter durch eine weitere Zeugin kurz festgehalten werden. Nachdem sich der Täter wieder losgerissen hatte, setzte er seine Flucht fort. Eine Nahbereichsfahndung durch mehrere Streifenwagen im Stadtgebiet Landau blieb ohne Erfolg.

Die Polizei bittet insbesondere die Zeugin, die den Täter festgehalten hat, und auch weitere Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern geben können, sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell