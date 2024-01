POL-HAM: Skoda Kodiaq von Ausstellungsfläche eines Autohandels gestohlen

Hamm-Pelkum (ots) - Telefonbetrügern gelang es am Freitagnachmittag, 26. Januar, eine fast 90-jährige Frau mit einem Anruf so zu schockieren, dass sie den Tätern eine fünfstellige Summe für eine vermeintliche Kaution aushändigte. Die Seniorin erhielt am Freitag einen Anruf, bei dem sich ein vermeintlicher Polizist, die vermeintliche Enkelin und ein angeblicher ...

mehr