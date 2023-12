Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tageswohnungseinbruch - Eigentümerin überrascht Einbrecher

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte sind am frühen Dienstagabend (12. Dezember) in ein Wohnhaus auf der Fischerstraße eingebrochen. Als die Bewohnerin gegen 18.50 Uhr nach Hause kam und die Haustür aufschloss, wurde die Tür von einer ihr unbekannten Person von innen zugehalten. Hierbei konnte sie den männlichen Einbrecher durch einen kleinen Spalt hindurch wahrnehmen. Die Besitzerin lief sofort zu ihrem Nachbarn und alarmierte von dort die Polizei. Als die Beamten vor Ort erschienen, konnten diese niemanden mehr antreffen. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Ordnungshüter fest, dass der oder die Täter die Scheibe der Terassentür eingeschlagen hatte, um in das Innere des Einfamilienhauses zu gelangen. Zuvor war vergeblich versucht worden, die Terassentür gewaltsam aufzuhebeln. Bislang konnte nicht ermittelt werden, ob der oder die Täter etwas entwendet haben. Die tatverdächtige, männliche Person war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie elektronisch unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell