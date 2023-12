Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 7-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Schwer verletzt wurde am Dienstagnachmittag (12.Dezember) ein Junge bei einem Verkehrsunfall auf der Lange Straße. In Höhe der Haus Nummer 173 hielt sich der 7-Jährige zusammen mit anderen Kindern auf dem südlich der Fahrbahn gelegenen Gehweg auf, als es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 75-Jährigen kam. Diese war zuvor mit ihrem Chevrolet auf der Lange Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Das Schulkind wurde in einer Hammer Krankenhaus gebracht, wo es stationär verblieb. Beide Unfallbeteiligte stammen aus Hamm. Es entstand keinerlei Sachschaden. (es)

