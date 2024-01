Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Polizisten: Seniorin um fünfstellige Summe betrogen

Hamm-Pelkum (ots)

Telefonbetrügern gelang es am Freitagnachmittag, 26. Januar, eine fast 90-jährige Frau mit einem Anruf so zu schockieren, dass sie den Tätern eine fünfstellige Summe für eine vermeintliche Kaution aushändigte.

Die Seniorin erhielt am Freitag einen Anruf, bei dem sich ein vermeintlicher Polizist, die vermeintliche Enkelin und ein angeblicher Staatsanwalt meldeten und schilderten, dass die Enkelin der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person verstorben sei. Gegen Zahlung einer Kaution würde die festgenommene Enkelin wieder auf freien Fuß kommen.

Ein vermeintlicher Polizeibeamter suchte die Adresse der Seniorin auf und klingelte an ihrer Haustür. Das Betrugsopfer übergab ihm einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Er kann wir folgt beschrieben werden: männlich, etwa 45 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, längliches, schmales Gesicht, kurze, dunkle Haare als Stoppelhaarschnitt, Kinnbart. Er war mit einem grau/schwarz-melierten Mantel mit Fischgrätmuster bekleidet.

Die Polizei Hamm fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Freitagnachmittag im Bereich der Wielandstraße aufgefallen? Telefon: 02381 916-0 oder E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de.

Die Telefonbetrüger sind kreativ, was ihre Lügen angeht. Werden Sie daher sofort misstrauisch, wenn Sie am Telefon um Geld gebeten werden! Gerade die Polizei wird Sie weder am Telefon nach Ihren finanziellen Werten befragen noch diese in Verwahrung nehmen! Niemals wird man eine Kaution verlangen. Der beste Tipp: Legen Sie in solchen Fälle auf. Überprüfen Sie die Angaben im Zweifelsfall über Ihre eigenen Wege: mit einem Anruf bei Ihrer Bank oder auch über die 110 bei der Polizei. Sollten Sie Opfer eines Betrugsfalles werden, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige! Sprechen Sie zudem mit Ihren Verwandten und Bekannten über diese Maschen - damit Betrüger in Zukunft keine Opfer mehr finden.(hei)

