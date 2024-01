POL-HAM: Unbekannter verletzt Stute auf Pferdewiese

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte brachen zwischen Samstag, 27. Januar, 23 Uhr und Sonntag, 28. Januar, 16 Uhr, in ein Feinkostgeschäft an der Oststraße ein. Der oder die Täter hebelten eine Stahltür im rückwärtigen Bereich des Ladenlokals auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Dort brachen sie einen Zigarettenautomaten auf. Neben Zigaretten wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Sachschaden beträgt ...

mehr