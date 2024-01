Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin verletzt sich bei Sturz

Hamm-Heessen (ots)

Eine 88-Jährige wurde am Sonntag, 28. Januar, gegen 12.35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Fährstraße verletzt. Die Radfahrerin befuhr den Geh-/Radweg in östliche Richtung. In Höhe des Bootshauses verlor sie das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Durch den Sturz verletzte sie sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem sie stationär verblieb. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. (rs)

