Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Smartphone, Uhr und Bargeld geraubt

Hamm - Mitte (ots)

Smartphone, Uhr und Bargeld wurden einem 30-jährigen Mann am Sonntag, 28. Januar, auf der Feidikstraße Ecke Sedanstraße geraubt. Gegen 3:15 Uhr wurde er dort von zwei unbekannten Männern angesprochen. Im Verlauf des Gespräches wurde dem Geschädigten ein Messer an den Bauch gedrückt und ihm die genannten Gegenstände abgenommen. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Schwarzer Weg.

Beide Täter waren männlich. Der erste etwa 165cm groß, schlank, bekleidet mit einem schwarzen Pullover und hellblauer Jeans. Der andere Mann war etwa 170cm groß, ebenfalls schlank, bekleidet mit einem dunklen Oberteil, einer Weste in unbekannter Farbe, und hellblauer Jeans.

Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (fa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell