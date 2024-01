Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss verursacht - Zwei Personen verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Auf der Birkenallee ereignete sich am 26. Januar, um 19.45 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 29-jährige Fahrer eines BMW hatte auf dem Standstreifen der Birkenallee angehalten, um ein Telefonat führen zu können. Diesen Umstand hatte ein 34-jähriger Mann, der mit seinem Opel in Richtung der Innenstadt unterwegs war, nicht bemerkt und fuhr auf das stehende Auto auf. Die beiden Männer wurden durch den Aufprall verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellte sich außerdem heraus, dass der Opelfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurden daher auch eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Bei dem Verkehrsunfall entstand zudem ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 15.500 Euro. (hp)

