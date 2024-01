POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots) - Ein Warenautomat eines Shisha-Geschäfts an der Werler Straße war am Donnerstagmorgen, 25. Januar, das Ziel von zwei Aufbrechern. Der Ladenbesitzer bemerkte gegen 9.45 Uhr zwei männliche Personen an seinem an der Hauswand befindlichen Tabakautomaten. Nachdem er ein Klirrgeräusch wahrnahm, traten die beiden Männer die Flucht zu Fuß an. Der ...

