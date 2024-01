POL-HAM: Versuchter Automatenaufbruch - Ladenbesitzer verfolgt Tatverdächtige

Hamm (ots) - Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 25. Januar, 17:45 Uhr auf der Kreuzung Radbodstraße / Dortmunder Straße. Ein 55jähriger VW-Fahrer aus Hamm befuhr die Radbodstraße in Fahrtrichtung Süden. Hier beabsichtigte er, nach links in die Dortmunder Straße einzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 28jährige Seat-Fahrerin aus Hamm die Dortmunder Straße ...

