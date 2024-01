Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hamm (ots)

Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 25. Januar, 17:45 Uhr auf der Kreuzung Radbodstraße / Dortmunder Straße. Ein 55jähriger VW-Fahrer aus Hamm befuhr die Radbodstraße in Fahrtrichtung Süden. Hier beabsichtigte er, nach links in die Dortmunder Straße einzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 28jährige Seat-Fahrerin aus Hamm die Dortmunder Straße in Richtung Westen. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte sie, in Richtung Süden nach links abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte bei dem 55jährigen Alkoholeinfluss festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Er wurde auf der der Polizeiwache Mitte einer Blutprobe unterzogen, sein Führerschein wurde sichergestellt. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell